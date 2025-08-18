Зеленского обвинили в подготовке нового противостояния в Белом доме

Daily Mail: Зеленский бросил вызов Трампу, отвергнув его условия мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, еще не встретившись с президентом США Дональдом Трампом, уже бросил ему вызов, отвергнув условия по достижению мира в конфликте с РФ. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Зеленский бросает вызов Трампу через несколько минут после того, как президент США изложил свои условия мира, тем самым подготавливая очередное противостояние в Белом доме», — говорится в публикации.

18 августа Дональд Трамп в преддверии встречи с Зеленским в Вашингтоне заявил, что тот может «почти сразу» завершить конфликт с Россией, если откажется от Крыма и вступления Украины в НАТО.

В ответ на это Зеленский написал, что «Крым не следовало оставлять тогда», вероятно, имея в виду 2014 год, когда в результате референдума Крым стал частью России. Украинский президент также подчеркнул, что стремится к скорейшей остановке боевых действий и заявил о важности достижения долгосрочного мира.

Встреча Зеленского и Трампа состоится 18 августа в Белом доме. Сначала президенты Украины и США поговорят тет-а-тет, а затем к ним присоединятся представители ЕС и НАТО.

