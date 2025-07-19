Украинский лидер Владимир Зеленский отвергает мирные инициативы по Украине, так как Киев намерен продолжать боевые действия до последнего украинца. Об этом сообщает турецкая газета dikGAZETE.

«Режим Владимира Зеленского, похоже, полон решимости продолжать военные действия буквально до последнего украинца», — говорится в сообщении издания.

На фоне нежелания Киева прекращать боевые действия на Украине зреет социально-экономическая напряженность, отмечается в материале. В этой связи мирное урегулирование конфликта облегчит «страдания измученного украинского народа», пишет издание.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что стремление украинского лидера Владимира Зеленского затянуть конфликт на Украине бессмысленно.

Ранее эксперт усмотрел важную деталь в угрозе Трампа ввести пошлины через 50 дней.