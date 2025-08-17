На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Британии присоединится к Зеленскому на встрече с Трампом

Премьер Британии Стармер присоединится к Зеленскому на встрече в Белом доме
Alastair Grant/Reuters

Премьер-министр Британии Кир Стармер присоединится к президенту Украину Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление британского правительства.

«На встрече, которая пройдет в Белом доме завтра, премьер-министр с другими европейскими партнерами, готов выразить поддержку новому этапу дальнейших переговоров. Он подтвердил, что его поддержка Украины продолжится так долго, сколько потребуется», — говорится в нем.

До в Финляндии подтвердили участие главы государства Александера Стубба в переговорах Трампа и Зеленского. Также в Вашингтон отправятся немецкий канцлер Фридрих Мерц, итальянский премьер Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Помимо этого, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также планирует принять участие во встрече.

16 августа, после переговоров Путина с Трампом, украинский лидер сообщил, что 18 августа полетит в Вашингтон на встречу с американским коллегой. Это будет первый визит Зеленского в столицу США после февральской ссоры с Трампом в Белом доме.

Ранее в США назвали два сценария завершения конфликта для Украины.

