В НАТО подтвердили участие Рютте в переговорах Трампа и Зеленского

Генсек НАТО Рютте посетит США для встречи с Трампом, Зеленским и лидерами ЕС
Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

В публикации говорится, что в Вашингтон отправятся немецкий канцлер Фридрих Мерц, итальянский премьер Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Незадолго до этого стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также планирует принять участие во встрече.

Газета The Guardian писала, что лидеры стран — участниц Евросоюза из «коалиции желающих» проведут дистанционную конференцию с главой Украины до его переговоров с американским лидером.

В ходе встречи, по данным журналистов, представители «коалиции желающих» попытаются защитить «мирное соглашение, которое не будет вознаграждать Россию за ее агрессию».

Ранее СМИ назвали причину отказа Зеленского от условий России.

