В Финляндии подтвердили участие Стубба в переговорах Трампа и Зеленского

Президент Финляндии Стубб примет участие во встрече Трампа и Зеленского в США

Президент Финляндии Александр Стубб примет участие в переговорах президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в США. Об этом сообщили на официальном сайте финского лидера.

«Стубб примет участие во встрече по вопросам мира на Украине, которая состоится в понедельник, 18 августа 2025 года, в Вашингтоне, округ Колумбия, США», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Вашингтон отправятся немецкий канцлер Фридрих Мерц, итальянский премьер Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Помимо этого, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также планирует принять участие во встрече.

17 августа газета The Guardian писала, что лидеры стран — участниц Евросоюза из «коалиции желающих» проведут дистанционную конференцию с главой Украины до его переговоров с американским лидером.

Ранее Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера «СССР».