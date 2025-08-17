На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, когда последний раз посещал США до саммита на Аляске

Песков заявил, что до Аляски последний раз приезжал в США в 2016 году
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал о том, что до своего последнего визита на Аляску он посещал США в 2016 году.

По его словам, его поездка была связана с матчем российского гроссмейстера Сергея Карякина, который боролся за титул чемпиона мира.

«До войны, до санкций, [когда] Карякин играл в шахматы с [норвежским шахматистом Магнусом] Карлсеном», — рассказал Песков.

15 августа на Аляске Путин и президент США Дональд Трамп провели очные переговоры. Лидеры говорили порядка трех часов в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников.

Со стороны РФ в совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава президентской администрации Антон Вайно, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Помимо этого, на встрече присутствовали члены российской делегации, в том числе министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также помощник главы государства Юрий Ушаков.

На следующий день после встречи глава Белого дома заявил, что в ходе переговоров они с российским лидером пришли к выводу, что лучшим способом завершения конфликта на Украине является подписание мирного соглашения.

Ранее на Украине заявили, что на Аляску летал «двойник Путина».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами