Песков рассказал, когда последний раз посещал США до саммита на Аляске

Песков заявил, что до Аляски последний раз приезжал в США в 2016 году

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал о том, что до своего последнего визита на Аляску он посещал США в 2016 году.

По его словам, его поездка была связана с матчем российского гроссмейстера Сергея Карякина, который боролся за титул чемпиона мира.

«До войны, до санкций, [когда] Карякин играл в шахматы с [норвежским шахматистом Магнусом] Карлсеном», — рассказал Песков.

15 августа на Аляске Путин и президент США Дональд Трамп провели очные переговоры. Лидеры говорили порядка трех часов в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников.

Со стороны РФ в совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава президентской администрации Антон Вайно, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Помимо этого, на встрече присутствовали члены российской делегации, в том числе министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также помощник главы государства Юрий Ушаков.

На следующий день после встречи глава Белого дома заявил, что в ходе переговоров они с российским лидером пришли к выводу, что лучшим способом завершения конфликта на Украине является подписание мирного соглашения.

Ранее на Украине заявили, что на Аляску летал «двойник Путина».