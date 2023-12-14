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Путин ответил на вопрос о количестве двойников

Путин назвал своим первым двойником цифрового «студента СПбГУ» на прямой линии

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«Газета.Ru»

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года на ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что цифровой аватар — это его «первый двойник».

В ходе мероприятия к главе государства с экрана обратился цифровой аватар, якобы анонимный житель Санкт-Петербурга, которым оказался студент СПбГУ, похожий на Путина. Он задал президенту вопрос о том, «много ли у него двойников».

«Вы похожи на меня и говорите моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек. Это я. Двойников у меня нет, кстати», — ответил президент.

Также он добавил, что появившийся на экране цифровой аватар — это его «первый двойник».

2 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», заявил, что «Владимир Путин у нас один» и никаких двойников у него нет. Также представитель Кремля объяснил, почему глава государства в последнее время не так часто ездит за границу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков назвал секретаря совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова «весьма странным» после слов о двойнике Путина.

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