Путин и Трамп общаются уже больше часа

Диалог Путина с Трампом продолжается уже более часа
Kevin Lamarque/Reuters

Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается уже больше часа. Об этом сообщил ТАСС.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Они пожали друг другу руки на ковровой дорожке, которую расстелили прямо на летном поле, и направились на место проведения переговоров на одном автомобиле. Встреча уже началась, саммит проходит в формате «три на три» — с участием министров. По оценке Кремля, он может продлиться до 6–7 часов. Президенты отказались от комментариев прессе в начале переговоров. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

В состав российской делегации также вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Телеканал NBC обратил внимание на то, что «теплое» приветствие Трампом российского лидера на Аляске контрастирует с перепалкой, которая произошла в феврале с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее Песков рассказал о планах Путина после саммита с Трампом.

