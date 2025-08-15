Трамп призвал сторонников оказать ему финансовую поддержку

Трамп в ходе встречи с Путиным призвал сторонников поддержать его финансово

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным призвал сторонников поддержать его финансово. Об этом сообщил телеканал NBC.

Сразу после начала переговоров на электронные почты сторонников американского лидера пришло письмо о сборе средств с призывом «пожертвовать $10».

В письме политик признается, что на Аляске «немного прохладно», и подчеркивает особую важность проходящего российско-американского саммита для всего мира.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

В состав российской делегации также вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ранее Путин и Трамп провели 10-минутную беседу в лимузине без переводчика.