Опубликован спутниковый снимок места встречи Путина и Трампа

«Роскосмос» показал фото Анкориджа с орбиты в преддверии встречи Путина и Трампа

Спутники «Роскосмоса» сделали снимок города Анкориджа на Аляске, где состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Кадр опубликован в Telegram-канале госкорпорации.

«Как видно на втором снимке, над городом облачно», — говорится в описании под снимками.

В «Роскосмосе» рассказали, что сделали фотографии с помощью спутников «Ресурс-П» и «Электро-Л»/«Арктика-М».

До этого в метеорологической службе главного аэропорта Аляски рассказали о погоде в Анкоридже во время встречи Путина и Трампа. По словам синоптиков, в городе будет переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне 16-18 градусов выше нуля. Ветер может дуть северный со скоростью около 6 м/с.

В метеослужбе добавили, что Анкоридж находится в тылу смещающегося в юго-восточном направлении циклона, поэтому ночные осадки сменяются облачностью.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся около 22 часов по московскому времени. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее жители Анкориджа рассказали об обстановке перед встречей Путина и Трампа.