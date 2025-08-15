Трамп уверен, что переговоры с Путиным пройдут «очень хорошо»

Трамп выразил уверенность, что переговоры с Путиным на Аляске пройдут хорошо

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что предстоящие переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске пройдут «очень хорошо». Его слова приводит ТАСС.

«Мы направляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске. И, думаю, это сработает очень хорошо», — сказал президент США в интервью телекомпании Fox News на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Анкоридж.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.

Ранее Захарова заявила, что российские журналисты будут писать в мемуарах о раскладушках на Аляске.