Путин прибыл на Аляску на переговоры с Трампом

Путин прилетел на переговоры с Трампом в Анкоридж на Аляске

Президент России Владимир Путин прибыл в город Анкоридж в американском штате Аляска на переговоры с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщило РИА Новости.

Саммит на Аляске был запланирован на 15 августа. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, посол в США Александр Дарчиев и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

Ранее российский журналист показал, чем покормили работников СМИ перед саммитом на Аляске.