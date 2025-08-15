На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп обсудил с Лукашенко освобождение более тысячи заключенных

Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1,3 тыс. заключенных
Reuters/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко освобождение 1,3 тыс. заключенных. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Цель разговора заключалась в том, чтобы поблагодарить его (президента Белоруссии Александра Лукашенко) за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем вопрос об освобождении еще 1 300 заключенных», — написал глава Белого дома.

До этого стало известно, что телефонный разговор политиков состоялся во время полета Трампа в Анкоридж, где у него состоится саммит с президентом России Владимиром Путиным.

В начале июля, в преддверии Дня Независимости Белоруссии, Лукашенко удовлетворил ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности. Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин, трое из них – старше 50 лет.

В июне пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что президент подписал помилование для 14 заключенных, среди которых супруг экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Сергей. Данное решение было принято в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа.

Ранее Тихановская попросила Трампа не восстанавливать отношения с Лукашенко.

