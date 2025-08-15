Трамп перед встречей с Путиным созвонился с Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Лукашенко и Трамп поговорили по телефону», — говорится в сообщении.

Разговор прошел в преддверии саммита России и США на Аляске.

15 августа президент России Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В этот же день газета Politico со ссылкой на представителя Белого дома писала, что Трамп наслаждается ролью «главного миротворца». Так, Трамп якобы считает, что он может заключать такие сделки, которые были не под силу его предшественникам.

Ранее в Белоруссии рассказали о предстоящих совместных военных учениях с РФ.