Самолет Путина будут защищать американские истребители

Newsweek: борт Путина при подлете к Аляске защитят истребители США
Сергей Бобылев/РИА Новости

Истребители ВВС США будут защищать борт российского президента Владимира Путина на подлете к Аляске. Об этом сообщил Newsweek генерал-майор ВВС Канады в отставке Скотт Клэнси.

«Средства, используемые для перехвата и защиты Северной Америки от военных вторжений, подобных тем, которые Россия совершила три раза в этом году, будут использоваться для защиты российского президента во время предстоящего саммита», — подчеркнул он.

Клэнси добавил, что, по его мнению, это «интересная ирония судьбы». Как сообщал офицер США, на Аляске есть две большие авиабазы США — Элмендорф-Ричардсон, куда должен прибыть Путин, и Фэрбенкс. На них, среди прочих самолетов, имеются истребители пятого поколения F-22 и F-35, отметил он.

Издание Newsweek также писало ранее о том, что российские истребители Су-57 и американские F-22 Raptor впервые могут встретиться в одном воздушном пространстве в связи с саммитом президентов РФ и США.

В публикации уточняется, что такая встреча окажется возможной, если Су-57 будут сопровождать самолет российского лидера, который направится на Аляску. В издании отметили, что несколько F-22 размещаются на военной базе Элмендорф-Ричардсон, где запланирована встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.

Встреча Путина и Трампа
