Самолет Трампа вылетел в Анкоридж

Трамп вылетел на Аляску на встречу с Путиным
Kevin Lamarque/Reuters

Самолет президента США Дональда Трампа вылетел в Анкоридж на Аляску, где пройдет саммит России и США. Об этом сообщает Sky News.

«Самолет Трампа взлетел», — говорится в сообщении телеканала.

Президент США не стал общаться с журналистами непосредственно перед вылетом.

В свою очередь, генерал-майор ВВС Канады в отставке Скотт Клэнси сообщал, что истребители ВВС США будут защищать борт российского президента Владимира Путина на подлете к Аляске.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.

Встреча Путина и Трампа
