Секретная служба США столкнулась с трудностями при подготовке к саммиту с РФ

Главной задачей спецслужб является обеспечение безопасности как президента России Владимира Путина, так и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Операция (по организации саммита — прим. ред.) превратилась в масштабный спринт, сжатый до одной недели», — говорится в статье.

В публикации говорится, что из-за того, что переговоры проходят на американской территории, секретные службы могут перевозить оружие, средства связи, медицинские аппараты и другую технику без ограничений, однако место проведения саммита предполагает сложности.

Источники объяснили, что в Анкоридже ограниченное количество мест для размещения и небольшой рынок аренды машин, поэтому их будут доставлять самолетом или пригонять из других штатов.

При этом место обеспечивает контролируемое воздушное пространство и быстрый доступ к воинским частям.

15 августа на Аляске состоятся очные переговоры Путина и Трампа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что центральной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Также главы государств могут обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Ранее в Анкоридж вылетел еще один борт специального летного отряда «Россия».