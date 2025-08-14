На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали, стоит ли ждать подписания документов на саммите РФ — США

Песков: подписания документов по итогам саммита РФ — США не ожидается
Сергей Гунеев/РИА Новости

Подписания каких-либо документов по итогам саммита РФСША на Аляске не ожидается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Документа по итогам саммита] не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что после завершения встречи президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию. По словам Пескова, во время нее российский лидер «очертит круг договоренностей», которые будут достигнуты.

15 августа на Аляске состоятся очные переговоры Путина и Трампа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что сначала главы государств проведут беседу тет-а-тет. После этого состоятся переговоры в формате рабочего завтрака, на котором также будут присутствовать члены делегаций двух стран.

Ожидается, что центральной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, Путин и Трамп могут обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

В преддверии саммита американский лидер пригрозил Москве «серьезными последствиями», если она не согласится на введение режима прекращения огня в зоне украинского конфликта. Какие именно меры примет Вашингтон при таком развитии ситуации, хозяин Белого дома не уточнил.

Ранее в Белом доме рассказали, какие усилия Трамп готов предпринять для завершения украинского конфликта.

