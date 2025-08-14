СМИ: глава РФПИ примет участие во встрече Путина и Трампа

Reuters: глава РФПИ Дмитриев примет участие во встрече Путина и Трампа на Аляске

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Россия — США на Аляске. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

До этого журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил, что первый самолет с российской делегацией вылетел на Аляску.

15 августа президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Еще одна возможная тема для обсуждения – сотрудничество в Арктике в сфере энергетики. В саммите РФ — США также примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

