В Белом доме назвали главную тему встречи Путина и Трампа

Белый дом: саммит Путина и Трампа будет сосредоточен вокруг конфликта на Украине

Предстоящий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет сосредоточен вокруг конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, чьи слова приводит ТАСС.

По ее словам, Трамп заинтересован в обсуждении отношений Соединенных Штатов и России, однако намерен посвятить встречу на Аляске в основном Украине.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Позже в Белом доме уточнили точное место встречи. Им станет город Анкоридж – крупнейший населенный пункт штата, где проживают более 290 тысяч человек.

Ранее жители Аляски обеспокоились, что Трамп отдаст штат России.