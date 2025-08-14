На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал, можно ли напрямую долететь из Москвы до Аляски

Пантелеев: широкофюзеляжные самолеты могут напрямую долететь из Москвы до Аляски
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Широкофюзеляжные самолеты, включая Ил-96, могут осуществлять беспосадочные перелеты между Москвой и Аляской. Об этом заявил РИА Новости исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

На Аляске 15 августа состоится встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже. Ключевым вопросом переговоров станет поиск долгосрочного мира на Украине. Трамп не исключил, что для прекращения боевых действий придется рассмотреть варианты обмена территориями — без уточнения, какие именно регионы он имеет в виду.

«Самолеты для обслуживания подобных визитов могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России», — сказал эксперт, отметив, что транспортные самолеты, доставляющие автомобили и необходимое имущество, могут следовать с промежуточными посадками в Сибири или на Дальнем Востоке.

На Аляске достаточно аэродромов, которые могут принять сверхтяжелые транспортные самолеты и широкофюзеляжные пассажирские лайнеры, добавил Пантелеев.

До этого сообщалось, что в Анкоридже закрыли три туристические тропы из-за медведей.

Ранее СМИ назвали возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского.

Встреча Путина и Трампа
