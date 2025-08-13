На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина выдвинула требования России перед саммитом на Аляске

Politico назвала пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Global Look Press

У Украины есть пять ключевых требований в рамках урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает Politico в преддверии саммита СШАРФ на Аляске.

По словам источника издания, Украина будет готова обсуждать вопрос о возможном обмене территориями только после того, как Россия согласится на прекращение огня.

Кроме того, Украина требует от России компенсации причиненного ущерба. Он оценивается в сумму от $500 млрд до $1 трлн. В то же время европейские страны удерживают по меньшей мере $200 млрд замороженных российских активов.

Если раньше Украина настаивала на вступлении в НАТО, то теперь, когда президент США Дональд Трамп исключил такой сценарий, Киев хочет получить что-то взамен, говорится в статье.

Еще одно требование украинской стороны касается сохранения санкций в отношении России.

Последний пункт — обмен пленными между Россией и Украиной, возвращение гражданских лиц на родину.

15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в МИД раскрыли позицию России в преддверии встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
