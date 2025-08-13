На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что «нечестные СМИ» мешают подготовке его встречи с Путиным

Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил некоторые американские СМИ в попытках дискредитировать его предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома назвал журналистов «нечестными» и «больными людьми».

«Нечестные СМИ подключились к освещению моей встречи с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и откровенно глупых людей», — написал Трамп.

К «откровенно глупым людям» Трамп, в частности, причислил своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который заявил, что, несмотря на то, что встреча пройдет на американской земле, «Путин уже победил». Комментируя это высказывание, Трамп выразил недоумение. Американский президент отметил, что США «побеждают по всем направлениям», и заявил об уверенности в своей позиции и успехе.

«Они больные, нечестные люди, которые, возможно, вообще ненавидят нашу страну. Но это неважно, потому что мы побеждаем!» — сказал Трамп.

Встреча президентов России и США запланирована на Аляске 15 августа. Ожидается, что Путин и Трамп сконцентрируют свое внимание на обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске.

Ранее в Белом доме назвали честью для Трампа принять Путина на американской земле.

Встреча Путина и Трампа
