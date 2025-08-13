Пашинян не будет участвовать в заседании совета ЕАЭС в Киргизии

Пашинян не сможет посетить заседание совета ЕАЭС в Киргизии из-за отпуска

Глава армянского правительства Никол Пашинян отказался от участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Киргизии, так как находится в отпуске. Об этом пишет портал Radar.am со ссылкой на пресс-секретаря Пашиняна Назели Багдасарян.

«Никол Пашинян не примет участия в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, которое состоится в Кыргызстане 15 августа, поскольку находится в отпуске», — рассказала Багдасарян.

Представлять Армению на заседании будет вице-премьер Мгер Григорян.

11 августа Пашинян подробно проинформировал президента РФ Владимира Путина о результатах встречи с лидерами США Дональдом Трампом и Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне.

8 августа Пашинян и Алиев в Вашингтоне при участии Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Ранее в КСИР заявили об ошибке Алиева и Пашиняна и сравнили их с Зеленским.