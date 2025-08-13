На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пашинян не будет участвовать в заседании совета ЕАЭС в Киргизии

Пашинян не сможет посетить заседание совета ЕАЭС в Киргизии из-за отпуска
true
true
true
close
Roman Naumov/Picvario Media/Global Look Press

Глава армянского правительства Никол Пашинян отказался от участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Киргизии, так как находится в отпуске. Об этом пишет портал Radar.am со ссылкой на пресс-секретаря Пашиняна Назели Багдасарян.

«Никол Пашинян не примет участия в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, которое состоится в Кыргызстане 15 августа, поскольку находится в отпуске», — рассказала Багдасарян.

Представлять Армению на заседании будет вице-премьер Мгер Григорян.

11 августа Пашинян подробно проинформировал президента РФ Владимира Путина о результатах встречи с лидерами США Дональдом Трампом и Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне.

8 августа Пашинян и Алиев в Вашингтоне при участии Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Ранее в КСИР заявили об ошибке Алиева и Пашиняна и сравнили их с Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами