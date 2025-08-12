Семья Карапетяна подала иск против властей Армении на $500 млн

Семья арестованного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна подала иск против властей Армении по делу о национализации компании ЗАО «Электрические сети Армении». Об этом говорится в заявлении совета по защите прав Карапетяна, опубликованного в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Семья Карапетян требует от арбитражного суда обязать Республику Армения возместить как уже причиненный, так и ожидаемый ущерб», — отмечается в публикации.

Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет $500 млн.

18 июня Самвела Карапетяна задержали в Армении и предъявили ему обвинение в публичных призывах к захвату власти в республике. Самвел Карапетян не признал вину.

В этот же день суд в Ереване на два месяца арестовал предпринимателя, имеющего российское гражданство.

3 июля Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» Карапетяна.

Однако 23 июля Карапетян выиграл международный арбитражный процесс против правительства Армении в связи с попытками национализировать его компанию. Суд обязал армянские власти воздержаться от применения положений недавно принятого закона в отношении компании. Кроме того, они должны отказаться от дальнейших шагов по конфискации предприятия Карапетяна.

Ранее бизнесмену Самвелу Карапетяну предъявили в Армении новое обвинение.