На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Семья Карапетяна подала иск против властей Армении на $500 млн

Семья бизнесмена Карапетяна потребовала от властей Армении $500 млн компенсации
true
true
true
close
Стрингер/РИА Новости

Семья арестованного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна подала иск против властей Армении по делу о национализации компании ЗАО «Электрические сети Армении». Об этом говорится в заявлении совета по защите прав Карапетяна, опубликованного в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Семья Карапетян требует от арбитражного суда обязать Республику Армения возместить как уже причиненный, так и ожидаемый ущерб», — отмечается в публикации.

Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет $500 млн.

18 июня Самвела Карапетяна задержали в Армении и предъявили ему обвинение в публичных призывах к захвату власти в республике. Самвел Карапетян не признал вину.

В этот же день суд в Ереване на два месяца арестовал предпринимателя, имеющего российское гражданство.

3 июля Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» Карапетяна.

Однако 23 июля Карапетян выиграл международный арбитражный процесс против правительства Армении в связи с попытками национализировать его компанию. Суд обязал армянские власти воздержаться от применения положений недавно принятого закона в отношении компании. Кроме того, они должны отказаться от дальнейших шагов по конфискации предприятия Карапетяна.

Ранее бизнесмену Самвелу Карапетяну предъявили в Армении новое обвинение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами