Бизнесмен Карапетян выиграл суд против правительства Армении

Карапетян выиграл у правительства Армении дело о национализации «Электросетей»

Бизнесмен и меценат Самвел Карапетян выиграл международный арбитражный процесс против правительства Армении в связи с попытками национализировать его компанию ЗАО «Электрические сети Армении». Об этом говорится в заявлении Совета по защите прав Карапетяна, опубликованном в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Самвел Карапетян и его семья выиграли чрезвычайное арбитражное дело против правительства Республики Армения», — отмечается в сообщении.

Рассмотрение арбитражного дела инициировала семья Карапетяна. Его рассматривали в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC). В рассмотрении дела также участвовал представитель правительства Армении.

В заявлении совета говорится, что 22 июля чрезвычайный арбитраж обязал армянские власти воздержаться от применения положений недавно принятых законов «Об энергетике» и «О комиссии по урегулированию общественных услуг» в отношении ЗАО «Электрические сети Армении». Кроме того, они должны отказаться от дальнейших шагов по конфискации предприятия Карапетяна.

В совете подчеркнули, что решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению со стороны правительства Армении.

18 июня Самвела Карапетяна задержали в Армении. Как рассказал его адвокат Армен Фероян, бизнесмену предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в республике. Самвел Карапетян не признает вину.

В этот же день суд в Ереване на два месяца арестовал предпринимателя, имеющего российское гражданство.

3 июля Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» Карапетяна. Именно это решение было обжаловано бизнесменом в суде.

Ранее Пашинян выдвинул условие для арестованного в Армении Карапетяна.