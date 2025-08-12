На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик предсказал погоду на Аляске в день встречи Путина и Трампа

Синоптик Шувалов: в день встречи Путина и Трампа на Аляске будет хорошая погода
true
true
true
close
Pablo Martinez Monsivais/AP

В день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет облачно и тепло. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

«15 августа погода в городе Анкоридж на Аляске будет формироваться под влиянием ложбины циклона, который располагается в Тихом океане», — поделился прогнозом синоптик.

По его словам, днем воздух в Анкоридже прогреется до плюс 15-18 градусов. Порывы ветра достигнут скорости 5-10 м/с.

«То есть благоприятная погода для хорошей встречи двух лидеров», — заключил Шувалов.

Путин и Трамп договорились встретиться на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения глав двух государств станет урегулирование конфликта на Украине.

Где именно на Аляске пройдет встреча Путина и Трампа, пока неизвестно. Источник издания Alyaska Landmine допустил, что переговоры глав двух государств могут пройти в отеле Alyeska Resort в городе Гирдвуд, который находится на юге муниципалитета Анкоридж. Такой вывод был сделан на основе того, что в этом отеле с 12 по 16 августа полностью отсутствуют номера для бронирования.

Бывший вице-губернатор штата Аляска Лорен Леман озвучил другую версию. По его мнению, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти на военных базах близ Анкориджа или Фэрбанкса.

Ранее на Аляске сошел оползень и вызвал цунами в преддверии встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами