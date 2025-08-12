Бывший агент Секретной службы США рассказал о месте проведения переговоров Трампа и Путина

Макдональд: встреча Трампа и Путина на Аляске может пройти на военной базе

Бывший агент Секретной службы США Бобби Макдональд рассказал о возможном месте проведения переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает издание Alaska News Source.

«Возможно, они рассматривают это как эффективное совещание на военной базе, где охрана обеспечит им уединение и время для совместной работы, не отвлекаясь на посторонние дела», — сказал он.

Что касается того, почему Аляска была выбрана местом встречи двух лидеров, Макдональд сказал, что место достаточно изолированное, чтобы избежать «цирковой атмосферы», при этом будут обеспечены все необходимые меры безопасности.

До этого сообщалось о том, что США перекроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа на Аляске.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил надежду, что предстоящая встреча президентов России и США придаст импульс нормализации отношений между странами.

Ранее Трамп объяснил значение встречи с Путиным на Аляске.