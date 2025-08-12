Полет борта с Путиным над Аляской дополнительно согласуют с властями США

Полет борта с президентом России Владимиром Путиным над Аляской дополнительно согласуют с властями Соединенных Штатов, в целях безопасности самолет, как предполагается, полетит из Чукотки через Берингов пролив. Об этом заявил ТАСС завкафедрой международного частного права МГЮА Владимир Канашевский.

«На полет президента Российской Федерации над территорией США и его приземление на Аляску будет получено отдельное разрешение по дипломатическим каналам», — отметил он.

До этого сообщалось о том, что США перекроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа на Аляске.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил надежду, что предстоящая встреча президентов России и США придаст импульс нормализации отношений между странами.

Ранее Трамп объяснил значение встречи с Путиным на Аляске.