На Западе заявили о главном противоречии в заявлениях ЕС по миру на Украине

Дизен: ЕС требует участия в переговорах по Украине, продолжая игнорировать РФ
Jana Rodenbusch/Reuters

Евросоюз требует, чтобы его включили в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, однако одновременно с этим продолжает игнорировать Россию. На это обратил внимание профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х.

«ЕС требует участвовать в мирных переговорах, но по-прежнему отказывается вести диалог с Россией, бойкотируя дипломатию три с половиной года», — отметил он.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что любая сделка между Россией и США по урегулированию украинского конфликта должна включать интересы Украины и Евросоюза. Она подчеркнула, что это необходимо, поскольку речь идет о безопасности Украины и всей Европы.

В связи с этим Каллас решила 11 августа созвать совещание глав МИД стран — членов ЕС, чтобы обсудить с ними предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и потребовать учета интересов Брюсселя и Киева.

9 августа Трамп сообщил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что главы государств акцентируют свое внимание на обсуждении вариантов достижения мира на Украине.

Ранее стало известно, где будет находиться Зеленский во время встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
