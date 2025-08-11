На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Европа хочет протащить Зеленского на встречу Путина и Трампа

Politico: ЕС пытается протащить Зеленского на встречу Путина и Трампа на Аляске
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Страны ЕС хотят обеспечить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому место за столом переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом пишет газета Politico.

В понедельник главы МИД стран Евросоюза и глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига проведут срочную встречу по видеосвязи, целью которой станет «обеспечение места за столом переговоров на Аляске для Владимира Зеленского».

На этом фоне газета The New York Times писала, что Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске 15 августа без представителей Украины.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.

Ранее в Белом доме высказались об участии Зеленского во встрече на Аляске.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами