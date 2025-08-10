На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Следующую неделю назвали судьбоносной для Украины

Bild: следующая неделя может стать судьбоносной для Украины
true
true
true
close
Roman Chop/AP

Следующая неделя может стать судьбоносной для Украины. Таким мнением поделился журналист Bild Пауль Ронцхаймер, комментируя встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа.

«Эта неделя может стать судьбоносной для Украины», — написал он.

Ронцхаймер отметил, что основная опасность для Украины заключается в том, что российский лидер может склонить американского коллегу на свою сторону и усилить давление на Киев.

Он также обратил внимание на то, что сами украинцы «устали от войны». Изучив опросы, журналист пришел к выводу, что до 75% населения Украины выступают за мирные переговоры.

Накануне Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что собирается встретиться с Владимиром Путиным 15 августа. Местом встречи лидеров двух государств выбран «великий штат» Аляска.

Эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мира на Украине.

Ранее стало известно, где будет находиться Зеленский во время встречи Путина и Трампа.

