Рубио заявил о готовности Трампа и Путина к встрече

Госсекретарь США Рубио: Трамп и Путин готовы к встрече
true
true
true

Государственный секретарь Соединенных Штатов Рубио заявил о готовности президента Трампа и президента Путина к проведению встречи. Об этом пишет «Страна.ua».

Он выразил надежду на то, что встреча состоится. По его мнению, президент США готов к диалогу. При этом Рубио подчеркнул, что встреча должна быть предметной и необходимо добиться определенного прогресса для того, чтобы она была плодотворной.

Рубио отметил, что в настоящее время сохраняется разрыв между условиями мира, выдвигаемыми Россией, и тем, на что готова согласиться Украина.

Он отметил, что впервые за весь период переговорного процесса появилось «хотя бы некоторое понимание» того, что необходимо российской стороне для урегулирования конфликта и прекращения военных действий.

28 июля Трамп выдвинул России ультиматум, заявив, что в случае, если конфликт на Украине не будет завершен в течение 50 дней, он введет вторичные пошлины в размере 100% против России и стран, осуществляющих экспорт российских энергоносителей. Впоследствии Трамп сократил данный срок до десяти дней. Подробности ситуации представлены в материале «Газеты.Ru».

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.

