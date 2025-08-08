Стала известна возможная дата проведения встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом предварительно запланирована на конец следующей недели, пишет Sky News со ссылкой на представителя Белого дома.

По информации источников, в настоящее время место проведения встречи все еще обсуждается. Дополнительные детали и логистика пока остаются неясными и могут измениться. Точная дата также пока неизвестна, и неясно, будет ли участвовать в мероприятии президент Украины Владимир Зеленский.

По словам чиновника, российская сторона передала перечень требований для возможного заключения перемирия, и в настоящее время Вашингтон предпринимает попытки заручиться поддержкой Украины и европейских союзников.

Встреча Путина и Трампа может пройти в ОАЭ, Венгрии, Швейцарии и Италии. Российский лидер назвал «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей.

При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Зеленского. Подробнее о готовящейся мировой встрече — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о «незаметном канале связи» между Россией и США.