Лукашенко заявил, что Россия не против воздушного перемирия

Лукашенко: РФ не против воздушного перемирия, но ВСУ должны прекратить удары
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия не против воздушного перемирия, но Киев должен прекратить такие удары. Об этом в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет агентство БелТА.

Он отметил, что такой договор был бы достойным первым шагом для дальнейшего урегулирования, которое, по мнению белорусского лидера, возможно.

«‎«Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России - на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», — сказал Лукашенко.

До этого Лукашенко говорил, что Белоруссия готова организовать трехсторонние переговоры с участием лидеров России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. При этом Лукашенко допустил, что Зеленский «будет упираться» и выступит против встречи в Минске.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи Путина и Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Газета The Washington Post назвала будущую встречу «значительной победой» для Путина после нескольких недель словесных нападок Трампа. Чего ждут от встречи и состоится ли трехсторонний саммит с участием Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили о «судьбоносности» предстоящей встречи Путина и Трампа.

