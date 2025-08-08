В Госдуме указали на «судьбоносность» предстоящей встречи Путина и Трампа

Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может стать судьбоносной в части урегулирования конфликта на Украине и формировании нового миропорядка. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Уверен, что эта встреча станет исторической и судьбоносной, в том числе в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых принципов мироустройства», — сказал Шеремет.

Парламентарий указал, что встреча лидеров ядерных держав способна определить курс развития всего международного сообщества на десятилетия вперед.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что диктовать условия мира будет только Путин.