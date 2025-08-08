На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко готов провести переговоры Путина, Трампа и Зеленского в Минске

Лукашенко: готов подготовить встречу Путина, Трампа и Зеленского в Минске
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Белоруссия готова организовать трехсторонние переговоры с участием лидеров России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил в интервью американскому журналу Time президент Александр Лукашенко, пишет БелТА.

«Я готов за это взяться, подготовить эту встречу. Во имя мира», — сказал он.

При этом белорусский лидер допустил, что Зеленский «будет упираться» и выступит против встречи в Минске.

Журналист Time согласился с тем, что президент Украины не станет приезжать в столицу Белоруссии на переговоры.

Лукашенко ответил, что «Минск ему добра желает больше, чем где» и напомнил, что белорусская сторона сейчас активно участвует в организации обменов пленными и телами солдат между Россией и Украиной.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи Путина и Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Газета The Washington Post назвала будущую встречу «значительной победой» для Путина после нескольких недель словесных нападок Трампа.

Чего ждут от встречи и состоится ли трехсторонний саммит с участием Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили о «судьбоносности» предстоящей встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами