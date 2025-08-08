Лукашенко готов провести переговоры Путина, Трампа и Зеленского в Минске

Белоруссия готова организовать трехсторонние переговоры с участием лидеров России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил в интервью американскому журналу Time президент Александр Лукашенко, пишет БелТА.

«Я готов за это взяться, подготовить эту встречу. Во имя мира», — сказал он.

При этом белорусский лидер допустил, что Зеленский «будет упираться» и выступит против встречи в Минске.

Журналист Time согласился с тем, что президент Украины не станет приезжать в столицу Белоруссии на переговоры.

Лукашенко ответил, что «Минск ему добра желает больше, чем где» и напомнил, что белорусская сторона сейчас активно участвует в организации обменов пленными и телами солдат между Россией и Украиной.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи Путина и Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Газета The Washington Post назвала будущую встречу «значительной победой» для Путина после нескольких недель словесных нападок Трампа.

Чего ждут от встречи и состоится ли трехсторонний саммит с участием Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили о «судьбоносности» предстоящей встречи Путина и Трампа.