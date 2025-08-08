Стало известно, где может пройти встреча Путина и Трампа

ТАСС: встреча Путина и Трампа может пройти в одной из арабских стран

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в одной из арабских стран. Об этом сообщил ТАСС источник.

«Обсуждались возможности в одной из арабских стран», — сказал собеседник агентства.

Сегодня телеканал CNN сообщил об опасениях Европы из-за того, что предстоящий саммит Путина и Трампа может стать попыткой российского лидера избежать санкций и затянуть конфликт на Украине.

Издание Responsible Statescraft считает, что Трамп во время встречи с Путиным может пойти на более существенные уступки по Украине, чем предполагалось изначально. По мнению авторов, Трампу придется удовлетворить ключевые требования России. Речь идет о признании новых территорий, нейтральном статусе Украины без членства в НАТО, сокращении численности украинской армии.

Встреча Путина и Трампа состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что диктовать условия мира будет только Путин.