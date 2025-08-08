Европейцы обеспокоились предстоящей встречей Путина и Трампа

CNN: европейцы боятся, что на встрече с Трампом Путин попытается избежать санкций

В Европе опасаются, что предстоящий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа станет попыткой российского лидера избежать санкций и затянуть конфликт на Украине. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Некоторые европейские чиновники в частном порядке заявили, что опасаются, что саммит — это лишь очередная попытка Путина затянуть войну, одновременно избежав новых санкций США», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что ряд лидеров ЕС провели в четверг телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, «обсуждая подход к новым дипломатическим усилиям».

Кроме того, напоминает CNN, Трамп заявлял, что хотел бы сперва пообщаться с российским коллегой, прежде чем принимать решение о дальнейших санкциях.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

