Самолет малайзийского короля приземлился в Казани

Верховный правитель Малайзии, султан Ибрагим Искандар прибыл в Казань в рамках первого государственного визита в РФ. Об этом в своем Telegram-канале написала пресс-секретарь главы Республики Татарстан Лилия Галимова.

Она отметила, что в аэропорту короля азиатской страны встретил глава региона Рустам Минниханов.

5 августа Ибрагим Искандар прибыл в Москву, где провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и посетил предприятие, разработавшее автомобиль Aurus. Он стал первым монархом из Малайзии, который посетил РФ с государственным визитом после установления дипломатических отношений между двумя государствами в 1967 году.

Путин во время встречи в Кремле отметил важность для Москвы дружественных отношений с Куала-Лумпуром. Ибрагим Искандар, в свою очередь, заявил, что Малайзия воспринимает РФ как важного и заслуживающего доверия партнера. Как он сказал, его визит в Москву и Казань является отражением «искреннего желания» усилить и улучшить двусторонние отношения и взаимодействие.

Ранее малайзийский король оценил лидерские качества Путина.