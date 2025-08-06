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Король Малайзии оценил лидерские качества Путина

Король Малайзии Ибрагим заявил, что восхищается лидерскими качествами Путина
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Hasnoor Hussain/AP

Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что восхищается его лидерскими качествами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я восхищаюсь вашими лидерскими качествами. Вы вели вашу страну через непростые времена, через сложные времена. При этом вы показали себя значительной государственной фигурой в те времена, когда требовалось видение и устойчивость», — сказал король Малайзии.

5 августа Ибрагим по приглашению Путина прибыл в Москву с государственным визитом. Это первый визит главы малайзийского государства с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

В ходе своего визита верховный правитель Малайзии встретился с президентом России. Также он планировал посетить другие официальные мероприятия и места. В частности, король хотел побывать в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте и технологическом и инновационном центре «Точка кипения».

Ранее СМИ выяснили, что король Малайзии прилетел в РФ на самолете, которому около 10 лет.

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