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Путин заявил о важности дружественных отношений с Малайзией для РФ

Путин: Россия дорожит дружественными отношениями с Малайзией
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва дорожит дружественными отношениями с Куала-Лумпуром, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

«Уже почти шесть десятилетий между нашими странами поддерживаются дипломатические отношения», — отметил российский лидер в ходе переговоров с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом Искандаром, которые проходят в Кремле.

Малайзийский король прибыл в Москву днем 5 августа. Его самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. Султан Ибрагим Искандар стал первым монархом из Малайзии, который посетил Россию с государственным визитом после установления дипломатических отношений между двумя государствами в 1967 году. Ожидается, что его визит в РФ продлится до 10 августа. При этом 8 августа Султан Ибрагим Искандар планирует отправиться в Казань, в том числе, чтобы посетить завод по производству вертолетов.

Как написало агентство «Интерфакс», верховный правитель Малайзии и российский лидер в ходе переговоров в Кремле обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений. Кроме того, Искандар и Путин обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Ранее в Малайзии выразили готовность предложить РФ «особые отношения».

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