Глава РФПИ заявил, что Трамп опроверг фейковые новости о встрече с Путиным

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что ответ Трампа о встрече с Путиным опроверг фейки
Алексей Никольский/РИА Новости

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х оценил ответ президента США Дональда Трампа на вопрос об условиях встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«Четкий ответ в очередной раз опровергает фейковые новости», — написал он, комментируя видеозапись с пресс-конференции, на которой Трампу задали вопрос, должен ли Путин встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским до того, как пройдет встреча лидеров США и России. Трамп ответил на него отрицательно.

Ранее американская газета New York Post и ряд других СМИ писали, что Трамп встретится с Путиным при условии, что тот сначала проведет переговоры с Зеленским.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи на уровне президентов. Она состоится на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонняя встреча с участием Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что встреча с Зеленским возможна.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
