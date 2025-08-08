Трамп заявил о зависимости сроков урегулирования на Украине от действий Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о соблюдении установленного им срока по урегулированию конфликта на Украине зависит от действий президента России Владимира Путина. Его слова передает «Интерфакс».

Отвечая в четверг на вопрос о сохранении сроков, истекающих в пятницу, американский лидер избежал прямого подтверждения.

«Это зависит от него. Мы посмотрим, что он скажет», — сказал Трамп.

7 августа Трамп заявил, что США намерены ввести больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России.

Также Трамп заявил, что Владимиру Путину не нужно встречаться с Владимиром Зеленским для встречи с ним.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. Он добавил, что уже согласовано место встречи, однако называть его пока не стал. Сам Путин считает, что одним из наиболее подходящих мест для его встречи с американским лидером являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

