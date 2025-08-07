«Отложить на 49 или 99 лет»: в Польше назвали возможный сценарий заморозки конфликта на Украине

На прошедшей 6 августа встрече в Кремле спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил президенту России Владимиру Путину предложение по урегулированию украинского конфликта. По информации польского портала Onet, план состоит из трех пунктов, предположительно, согласованных с европейскими лидерами. Их реализация позволит заморозить конфликт на приемлемых условиях, но не окончательно прекратить его. Однако пока в России и на Украине к этой версии событий относятся скептически.

На встрече в Кремле спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил президенту России Владимиру Путину «весьма выгодное предложение» по урегулированию конфликта на Украине, сообщает польское издание Onet.

По информации издания, план состоит из трех пунктов:

— на Украине объявляется перемирие, но не долгосрочный мир;

— западные страны де-факто признают вхождение в состав России пяти бывших украинских регионов (Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), вопрос об их формальном статусе откладывается на 49 или 99 лет;

— большинство санкций, наложенных на Россию, снимается, а в перспективе стороны возвращаются к энергетическому сотрудничеству по поставкам российского газа и нефти.

То, чего в пакете предложений нет, также немаловажно. Так, Onet утверждает, что в предложенном США пакете «нет никаких гарантий нерасширения НАТО, чего неизменно требуют русские». Нет и обещаний о прекращении военной поддержки Украины. Однако последний пункт, предположительно, «является для российской стороны приемлемым».

Свою версию Onet подкрепляет высказываниями «ведущих европейских политиков», к которым портал относит премьер-министра Польши Дональда Туска, главу МИД Польши Радослава Сикорского и президента Чехии Петра Павела. Все они в последнее время достаточно туманно намекали на возможные подвижки в переговорах по поводу российско-украинского конфликта. Например, 30 июля Туск заявил, что «есть хорошие шансы и много признаков, указывающих на то, что, возможно, конфликт будет в ближайшее время как минимум приостановлен».

Павел сказал, что потеря Украиной части своих территорий — «приемлемая цена для выживания страны». А Сикорский и вовсе вспомнил, что «Россия была источником сырья для Европейского союза в течение сотен лет» и дипломатично отметил, что «этот конфликт когда-нибудь закончится».

Как отреагировали в России, на Украине и в ЕС

О том, что именно обсуждалось на переговорах, в настоящее время мы можем судить лишь по лаконичному высказыванию помощника президента России Юрия Ушакова.

«Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым», — сказал он, отвечая на вопрос о подготовке возможной встречи президентов Путина и Трампа.

В комментарии для «Газеты.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказал скептическое отношение к публикации польского портала. По его мнению, при отсутствии официальной информации обсуждать соглашение в интерпретации журналистов — «все равно, что слушать песни Beatles, которые напевает лишенный слуха сосед, и по ним оценивать все творчество группы».

По мнению Журавлева, Россию «ни в коем случае» не устроит заморозка конфликта.

«Враг будет использовать [приостановку огня] исключительно для того, чтобы перегруппировать [свои подразделения] и набраться сил. Поэтому и обсуждаем вопрос не с Украиной – которая давно уже потеряла свою субъектность – а с Соединенными Штатами. В их власти вникнуть в суть конфликта и принципиально решить ряд вопросов, которые беспокоят российскую сторону», — сказал Журавлев.

Политолог Сергей Марков в комментарии для «Ридуса» также заявил, что, с его точки зрения, описываемый польским СМИ сценарий «крайне маловероятен».

«Есть идея, которую продвигают враги России. Они говорят, что Россия воюет на Украине за территории. При этом они думают, что мы готовы обменять их на деньги. Но Россия не воюет за деревни Запорожской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областей. Россия воюет не за деньги. Наша страна воюет, чтобы на территории Украины не было анти-России», — сказал Марков.

Советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин опроверг информацию Onet о предложениях по перемирию.

«Сомнительно, чтобы Уиткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера в разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи», — написал Литвин в соцсети Х.

В Еврокомиссии нет какой-либо информации о потенциальных трехсторонних переговорах с участием лидеров России и США, а также Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ариана Подеста. По ее словам, «сроки, формат и логистику еще только предстоит определить» и в целом говорить о том, что произойдет в процессе урегулирования, пока преждевременно.

Завтра, 8 августа, истекает установленный президентом США Дональдом Трампом «последний срок» для урегулирования конфликта на Украине. В противном случае американский лидер пообещал ввести в отношении России и ее торговых партнеров значительные вторичные пошлины. Под удар, в частности, может попасть Индия — один из крупнейших покупателей российской нефти. В Кремле к угрозам Трампа отнеслись спокойно, отметив, что российская экономика выработала к рестрикциям «определенный иммунитет» и сегодня продолжает функционировать под «огромным количеством санкций».