Трамп выступит с заявлением в четверг в 23:00 мск

Трамп в четверг выступит в Белом доме с заявлением на необъявленную тему

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в 23.00 по московскому времени. Об этом говорится в расписании администрации американского лидера.

«В 4.00 дня (23.00 мск – «Газета.Ru».) президент выступит с речью в Восточной комнате», — говорится в сообщении.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Место проведения встречи уже выбрано, но Кремль его пока не раскрывает. Однако после переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Москве российский лидер назвал Эмираты одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.

Ранее Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам.