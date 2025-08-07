На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент ОАЭ завершил официальный визит в Россию

Президент ОАЭ Аль Нахайян завершил официальный визит в Россию
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян завершил официальный визит в Россию. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, как президент России Владимир Путин и лидер ОАЭ тепло попрощались после переговоров в Кремле.

Во время встречи глава российского государства заявил, что между двумя странами идет большой объем взаимодействия.

Также он отметил, что взаимные инвестиции между РФ и ОАЭ растут.

Аль Нахайян, в свою очередь, обратил внимание, что товарооборот между двумя странами достиг $11,5 млрд.

Лидер Объединенных Арабских Эмиратов прибыл в Москву 7 августа.

Президенты РФ и ОАЭ регулярно поддерживают контакты. Так, например, Эмираты в апреле помогли организовать обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В частности, благодаря усилиям ОАЭ 19 апреля на Родину вернули 246 российских военнослужащих.

Ранее президент ОАЭ в беседе с Путиным поддержал усилия по урегулированию на Украине.

