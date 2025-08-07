Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным

Самолет с президентом ОАЭ Аль Нахайяном приземлился во Внуково

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что самолет с иностранным гостем приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Накануне пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе встречи президенты рассмотрят состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя странами, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая обстановку на Ближнем Востоке.

Президенты РФ и ОАЭ регулярно поддерживают контакты. Так, например, 12 июня Аль Нахайян поздравил Путина с Днем России, а в мае — с 80-летним юбилеем Победы в Великой отечественной войне. В свою очередь, российский лидер высоко оценил помощь Эмиратов в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В частности, благодаря усилиям ОАЭ 19 апреля на Родину вернули 246 российских военнослужащих.

Ранее президент ОАЭ в беседе с Путиным поддержал усилия по урегулированию на Украине.