Политолог объяснил, почему визит Уиткоффа в Москву не приблизил мир на Украине

Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву был совершен «впустую» и теперь обеим сторонам понятно, что итог украинского конфликта будет решаться исключительно на поле боя. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

«Визит прошел абсолютно впустую. Уиткофф ничего нового не привез, стороны сверили какие-то часы и поняли, что они не согласны друг с другом по основным позициям. Штаты продолжат поставлять оружие Украине и теперь это война Трампа, а не Байдена, а мы продолжим наступление», — сказал политолог.

Он не исключил, что какие-то нюансы относительно торговли и обещанных Трампом пошлин сторонам все-таки удалось согласовать, но принципиально ничего не решено.

«Наши разногласия настолько радикальны, настолько полярны, что обеим сторонам стало ясно, что единственно возможное решение вопроса — это решение на поле боя. И российская сторона в последнее время сигнализирует, что готова применять новые виды вооружения, потому что Запад просто не оставил нам возможностей для политического решения вопроса», — заключил Ордуханян.

В среду, 6 августа, Москву с официальным визитом посетил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которых стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

Ранее Ушаков раскрыл две главные темы разговора Путина и Уиткоффа в Кремле.