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Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с Трампом

Зеленский: в телефонном разговоре с Трампом принимали участие европейские лидеры
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Suzanne Plunkett/Reuters

Президент Украины Зеленский сообщил, что в его телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом принимали участие европейские лидеры.

Он рассказал, что в ходе беседы обсуждалось то, что было озвучено в Москве на встрече спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться. И это должно быть честное завершение», — сообщил Зеленский.

Незадолго до этого Трамп заявил, что на встрече Путина и Уиткоффа в Кремле был достигнут «большой прогресс».

По словам главы Белого дома, он проинформировал о результатах беседы некоторых союзников в Европе. Он отметил, что все стороны подтверждают согласие завершить конфликт на Украине. Работа в этом направлении будет вестись в ближайшие дни и недели, отметил Трамп.

Российский лидер разговаривал с Уиткоффом около трех часов. Стороны обсудили конфликт на Украине, а также возможное развитие стратегического сотрудничества между США и Россией.

Ранее в России назвали три пути для главы Белого дома после визита Уиткоффа в Россию.

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